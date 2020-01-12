Heykelleri Madame Tussauds’dan kaldırıldı

İNGİLİZ kraliyet ailesi üyeliğinden çekilme kararıyla dünya gündemine oturan İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle'ın balmumu heykelleri, Londra'daki Madame Tussauds Müzesi'nden kaldırıldı.
İNGİLİZ kraliyet ailesi üyeliğinden çekilme kararıyla dünya gündemine oturan İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle'ın balmumu heykelleri, Londra'daki Madame Tussauds Müzesi'nden kaldırıldı. Meghan Markle'ın balmumu heykeli geçen yıl açılmıştı.
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