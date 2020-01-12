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Heykelleri ’dan kaldırıldı

Heykelleri Madame Tussauds’dan kaldırıldı
Giriş Tarihi: 12.1.2020

kraliyet ailesi üyeliğinden çekilme kararıyla dünya gündemine oturan İngiltere ve eşi 'ın balmumu heykelleri, 'daki Müzesi'nden kaldırıldı.

İNGİLİZ kraliyet ailesi üyeliğinden çekilme kararıyla dünya gündemine oturan İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle'ın balmumu heykelleri, Londra'daki Madame Tussauds Müzesi'nden kaldırıldı. Meghan Markle'ın balmumu heykeli geçen yıl açılmıştı.
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