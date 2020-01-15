AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF giriş yeri sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri final sınavı için çalışmalarına devam ediyor. 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak olan AÖF sınavı sınav giriş yerleri de belli oldu. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖF sınav giriş yeri sorgulama...

AÖF sınav giriş yeri sorgulama nasıl yapılır? sorusu hafta sonu yapılacak olan AÖF final sınavı öncesi öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF sınav giriş yerleri resmi sitede yayınlandı. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak olan AÖF final sınavı için sınav giriş yerleri belli oldu. AÖF'ün sitesinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak sınav işlemleri sekmesinden sınav giriş belgesi alınabilir.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,

Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge

bu amaçla kullanılabilir.