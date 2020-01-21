Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı! MEB sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama ekranı...

Binlerce kişi sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav mülakat yerlerinin açıklanmasını bekliyordu. MEB sitesinden sözleşmeli öğretmen mülakat yerlerini açıkladı. Peki mülakat yerleri nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı...

Binlerce öğretmenin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için heyecanlı bekleyişi sona erdi. MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav mülakat yerlerini açıkladı. Peki mülakat yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte MEB sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama ekranı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI

20 bin sözleşmeli öğretmen alımları için mülakat yerleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerini açıkladı.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak. Mülakat sınavının sonuçları 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, atama sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

TERCİHLER

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.



3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

ATAMALAR

1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

2. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.