Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik için heyecan dorukta. Sözleşmeli öğretmenlik için başvuruda bulunan binlerce öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek haberi bekliyor. Peki sözleşmeli öğretmenli mülakat yerleri açıklandı mı? İşte 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakatına dair merak edilenler...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için öğretmenlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Eğtiim Bakanlığı bugün sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerini açıklayacağını duyurmuştu. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerini henüz açıklamadı. Açıklandığı anda detaylara haberimizden ulaşabilrisiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak. Sınavın sonuçları 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, atama sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

TERCİHLER

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.



3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

ATAMALAR

1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

2. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.