İzmir cuma namazı saati 24 Ocak! İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı saatleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İzmir'de cuma namazı saati de İzmirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İşte 24 Ocak İzmir cuma namazı saati...

İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İzmirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Camilerin dolup taşacağı bugünde milyonlarca kişi ibadetlerini yerine getirecek. İşte 24 Ocak İzmir Cuma namazı saati...

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre İzmir'de cuma namazı bugün saat 13.28'de kılınacak.

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.



Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre, imamın dışında en az üç, Ebu Yusuf'a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü'l-Hümam, Fethu'l-Kadir, II/31).



Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu', IV, 353; İbn Kudame, Muğni, II, 171, 217).



Maliki mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Huraşi, Şerhu Muhtasari Halil, II, 76-77).



Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Medine'ye hicretinden önce Nakiu'l-Hadamat'ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mace, Salat, 78). Ancak daha az kişi ile de cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.)'in emri ile Mus'ab b. Umeyr Medine'de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III, 255).



Rasulüllah (s.a.s.) cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatin on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Cuma, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III, 255).



Görüldüğü üzere Hz. Peygamber (s.a.s.)'den gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.