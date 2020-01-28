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Her gün 1 adet yiyerek zayıflamak mümkün!

Her gün 1 adet çiğ pirinç yiyerek zayıflamak mümkün!

28.01.2020, 22:34

Fazla kilolardan kurtulmak isteyenlerin favorisi diyeti. Her gün bir adet çiğ pirinç yutarak iştahınızı kontrol altına alabilir ve kilo verebilirsiniz. Peki çiğ pirinç ile nasıl kilo verilir? İşte merak edilenler...

Sabahları pirinç yutarak güne başladığınızda iştahınızı kontrol altına alabilirsiniz. Ancak sadece pirinç yutup, yüksek kalorili beslenmeye devam etmek size kilo verdirmeyecektir. Pirinç yuttuğunuz sürece yediklerinizi de bir nebze kontrol altına almalısınız ki kilo vermeniz hızlansın.

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