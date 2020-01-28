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'de eski milletvekili 'nın oğlunun park halindeki otomobili kurşunlandı

İzmir'de eski CHP milletvekili Bülent Baratalı'nın oğlunun park halindeki otomobili kurşunlandı

28.01.2020, 13:10 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020,13:14

'den 22 ve 23. milletvekilliği yapan Urla'nın eski belediye başkanlarından 'nın oğlu 'nın park halindeki otomobiline silahlı saldırı gerçekleştirildi.

CHP'den 22 ve 23. milletvekilliği yapan Urla'nın eski belediye başkanlarından Bülent Baratalı'nın oğlu Yiğit Baratalı'nın park halindeki otomobiline silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Avukatlık yapan Yiğit Baratalı, dün gece 35 UBB 41 plakalı aracını Urla ilçesi Çeşmealtı'ndaki evinin önüne park etti.

Otomobile, geç saatlerde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silah saldırı gerçekleştirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, soruşturma başlattı.

Baratalı'nın evde olduğu sırada yapılan saldırıda, araca 3 merminin isabet ettiği belirlendi.

AA

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