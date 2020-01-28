Son dakika! Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Manisa'dan ilk görüntüler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Manisa Kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokaklara döküldü! İşte bölgeden görüntüler

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa'da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



BAKAN SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Manisa'daki depremin hemen ardaından yaptığı açıklamada, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını ifade etti..

Ayrıntılar geliyor...