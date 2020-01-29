AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 65 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Detaylar geliyor...
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 65 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.
Detaylar geliyor...Ege’de deprem fırtınası sürüyor
Muğla Marmaris'te deprem! Son depremler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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