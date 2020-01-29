Ege’de deprem fırtınası sürüyor

Manisa Akhisar’da 22 Ocak’taki 5.4’lük depremin ardından dün de Kırkağaç’ta 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ardından Marmaris de 5.4’le sallandı. İzmir ve Manisa başta olmak üzere Ege illerindeki vatandaşlar korkuyla binaları boşalttı.

Türkiye Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan 6.8'lik depremin yaralarını sararken Ege Bölgesi de beşik gibi sallanıyor. Manisa Akhisar'da 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4'lük depremin ardından dün de Kırkağaç'ta 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Manisa, İzmir ve çevre illerde yürekleri ağza getirdi. Egeliler 25 saniye süren sarsıntının ardından soluğu sokakta aldı. Manisa Valiliği, can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını açıkladı. 22 Ocak'tan bu yana bölgede 1000'i aşkın deprem olduğu kaydedildi.

ARTÇILAR DEVAM EDECEK

Yeni Asır'a konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu fay 6.9'a kadar deprem üretebilir" dedi. Prof. Dr. Ahmet Ercan da depremlerin sürebileceği uyarısında bulundu. BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi dün 14.26'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.1, AFAD ise 4.8 olarak bildirdi. Yerin 6.99 km derinliğinde meydana gelen deprem İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir'den de hissedildi. Deprem büyük paniğe yol açtı, vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. Herkes telefonla ailesine ulaşmaya çalıştı.

'AYNI FAY TETİKLEDİ'

22 Ocak'ta Manisa Akhisar'da gerçekleşen depreme neden olan fayın da Kırkağaç fayı olduğunun altını çizen Sözbilir, "Artçı sınıfına giren bir deprem diyebiliriz ama çok sınırda. Geçen hafta Akhisar'da meydana gelen depremde kırılan fayın Kırkağaç fayından oluştuğunu belirledik. Tetiklenmesi halinde benzer depremler yaşanabilir" ifadelerini kullandı. FAY hattı üzerinde birden fazla parçanın olduğunu ve bu kez farklı bir parçanın kırılmış olabileceğini söyleyen Sözbilir, "Bu durumda depremin artçıları olacaktır. Manisa, İzmir, Denizli, Afyon, Muğla ve Aydın toplamında 100 fay var. 20 fay Manisa'da, 17 tanesi İzmir'de. Bunların büyük bölümü birbiriyle bağlantılı" dedi. Büyük depremlere hazırlıklı olmak gerektiğini söyleyen Sözbilir, "Belediyeler, devletin hazırladığı deprem stratejik planını uygulamalı" açıklamasını yaptı.



4 KM'LİK KIRIK OLUŞTU

Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan ise, "Manisa-Akhisar arasındaki gerginliğin 5.4 büyüklüğünde deprem ile boşalmadığını ve başka depremler olabileceğini söylemiştim. Akabinde Kırkağaç'ta 7 ile 8 kilometre derinliğinde granit katmanda meydana gelen bu deprem yaklaşık 4 kilometrelik bir kırık oluşturmuştur. Bu bölgede kırıklar küçük olduğundan büyük depremler üretererk bir vuruşta gerginliği boşaltamamaktadır. Bu gerginlik anca için 6'dan büyük bir depremle boşalabilir" diye konuştu.



BLOK FAYLAR TEHLİKELİ

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz de Manisa depremiyle ilgili, "22 Ocak'taki Kırkağaç depreminin ardından, artçıların geleceğini zaten söylüyorduk. Bölge blok faylardan oluşuyor, bu sebeple artçılar haftalar hatta aylarca sürüyor. Bu deprem 5.1 ya da 4.8 şiddetinde meydana geldi, 6 gün önceki depremle aynı bölge içerisinde meydana geldi" ifadelerini kullandı.

BİR DEPREM DE MARMARİS'TEN

Dün saat 18.38'de Marmaris'in 142 km açıklarında da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deniz tabanından 25 km derinlikteki deprem Marmaris ve çevresinde hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

SOYER'DEN DEPREM YORUMU

Belediye olarak hazırız ama İzmir hazır değil!

İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Büyükşehir olarak depreme karşı her türlü hazırlığı yaptık ancak İzmir depreme hazır değil" mesajı verdi. Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi kurumsal kimliğiyle, araç gereciyle, planı projesiyle hazır. Biz Büyükşehir olarak afet karşısında ne yapacağımızı biliyoruz. Hangi araç gerecin kullanılacağını, hangi kadro ile çalışacağımızı, hangi toplanma alanlarının olduğunu biliyoruz ama ne yazık ki İzmir hazır değil" dedi. Soyer, depremle ilgili hazırlıkları en kısa sürede İzmirlilerle paylaşacaklarını da dile getirdi.

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