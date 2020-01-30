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'da korkutan bir daha!

Manisa'da korkutan bir deprem daha!

30.01.2020, 17:19

Afet ve Yönetimi Başkanlığı'ndan () yapılan açıklamaya göre 'da saat 17.03'te 4 şiddetinde bir meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 17.03'te Manisa'nın Kırıkağaç ilçesinde 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Deprem, yerin yaklaşık 6.98 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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