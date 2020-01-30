Manisa'da korkutan bir deprem daha!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Manisa'da saat 17.03'te 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 17.03'te Manisa'nın Kırıkağaç ilçesinde 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Deprem, yerin yaklaşık 6.98 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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