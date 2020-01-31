Çanakkale Boğazı'ndan sürü halinde geçen yunusların gösterisi izleyenleri etkiledi. Takıldıkları balık sürüsünün peşinden gelen yunus balıkları vatandaşların yoğun ilgisini çekti.
Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 10 kadar yunus, boğazdaki balıkları avlamaya çalıştı.
Çanakkale'de onları gören telefonuna sarıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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