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'de onları gören telefonuna sarıldı!

Çanakkale'de onları gören telefonuna sarıldı!

31.01.2020, 11:24

Boğazı'ndan sürü halinde geçen yunusların gösterisi izleyenleri etkiledi. Takıldıkları balık sürüsünün peşinden gelen balıkları vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 10 kadar , boğazdaki balıkları avlamaya çalıştı.

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