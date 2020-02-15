  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > O Ses Türkiye birincisi kim oldu! 2020 O Ses Türkiye birincisi...

O birincisi kim oldu! 2020 O Ses Türkiye birincisi...

O Ses Türkiye birincisi kim oldu! 2020 O Ses Türkiye birincisi...

16.02.2020, 01:07

O yarışmasının merakla beklenen birincisi belli oldu. TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan O Ses Türkiye yarışması final bölümü ile ekranlara geldi. Yarışmanın finalinde Beyaz'ın takımından 2, 'un takımından 1, 'nin takımından 2 ve 'ın takımından 1 yarışmacı yer aldı. İşte 2020 O Ses Türkiye birincisi...

O Ses Türkiye final bölümü ile bu akşam ekranlara geldi. Yarışmanın finalisti de belli oldu. Dün akşam yayınlanan yarı finalden sonra bu akşam gerçekleşen final ile bir kişi büyük ödülün sahibi oldu. Peki 2020 O Ses Türkiye birincisi kim oldu? İşte merak edilenler...

SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ BELLİ OLDU!

O Ses Türkiye 2020 sezonu şampiyonu Alkan Dalgakıran oldu!

ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Alkan Dalgakıran, 25 yaşında. Alkan Dalgakıran, aslen Yalovalı. O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yarışan alan Alkan Dalgakıran'ın sosyal medyada oldukça destekleyeni bulunuyor.

Alkan Dalgakıran son olarak, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkını kazanmıştı. Alkan Dalgakıran, 14 Şubat akşamı sergilediği performans sonrasında finalist olan isimler arasında yer aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

O Ses Türkiye birincisi kim oldu! 2020 O Ses Türkiye birincisi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN