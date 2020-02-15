O Ses Türkiye birincisi kim oldu! 2020 O Ses Türkiye birincisi...

O Ses Türkiye yarışmasının merakla beklenen birincisi belli oldu. TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan O Ses Türkiye yarışması final bölümü ile ekranlara geldi. Yarışmanın finalinde Beyaz'ın takımından 2, Murat Boz'un takımından 1, Hadise'nin takımından 2 ve Seda Sayan'ın takımından 1 yarışmacı yer aldı. İşte 2020 O Ses Türkiye birincisi...

O Ses Türkiye final bölümü ile bu akşam ekranlara geldi. Yarışmanın finalisti de belli oldu. Dün akşam yayınlanan yarı finalden sonra bu akşam gerçekleşen final ile bir kişi büyük ödülün sahibi oldu. Peki 2020 O Ses Türkiye birincisi kim oldu? İşte merak edilenler...

SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ BELLİ OLDU!

O Ses Türkiye 2020 sezonu şampiyonu Alkan Dalgakıran oldu!

ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Alkan Dalgakıran, 25 yaşında. Alkan Dalgakıran, aslen Yalovalı. O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yarışan alan Alkan Dalgakıran'ın sosyal medyada oldukça destekleyeni bulunuyor.

Alkan Dalgakıran son olarak, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkını kazanmıştı. Alkan Dalgakıran, 14 Şubat akşamı sergilediği performans sonrasında finalist olan isimler arasında yer aldı.