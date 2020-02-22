Gençliğin sırrı turpta

“Turp gibi olmak” sağlıklı insanlar için halk arasında sıklıkla kullanılan bir deyim. Çünkü turp içinde barındırdığı vitamin mineral ve liflerle tam bir sağlık deposu olarak tanımlanıyor.

Çoğu kişi turp sebzesini sadece balıkla birlikte tüketmektedir. Oysa turp sadece balıkla değil, farklı yiyeceklerle, salataların içinde tüketilmesi gereken ve antioksidan ihtiyacını karşılayan bir besindir.

TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Turpun etkisini gösterdiği en önemli başlıklar ise yaşlanmayı önlemesi ve kalbi koruması. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Büşra Mutlu, bu sebzenin faydalarının saymakla bitmeyeceğini söylüyor. Karaciğer ve mideyi temizlemeye yardım eden kırmızı turpun, yemeklerde tüketilmesini öneren Büşra Mutlu, son dönemlerde sebze reyonlarında yerini alan alabaş cinsi turpun da yüksek lif içeriği ve doyurucu özelliği ile dikkat çektiğini söylüyor. Diyetisyen Büşra Mutlu, "Turp sayesinde kırmızı kan hücrelerinin gördüğü zararı telafi edebilirsiniz. Aynı zamanda kana verilen oksijeni de artırır. Kan basıncının kontrol edilmesi tansiyonu düşürmeyi sağlar." diye belirtiyor.

YAŞLANMAYI ÖNLÜYOR

Kış mevsiminde sofralarda ya da atıştırmalıklar arasında mutlaka olması gereken turp, tok tutucu özelliğiyle diyetlerin de olmazsa olmazlarındandır. Bunların yanında folik asit açısından zengin olduğu için hücrelerin DNA ve RNA onarımını sağlar; dolayısıyla da yaşlanmayı önler.



METABOLİZMA DOSTU

Canı bir şeyler atıştırmak isteyenler için çiğneme duygusunu tatmin eden kırmızı turp, diyetlerde bir numaralı yardımcıdır. Kan şekerinde oynama yapmayan kırmızı turp, uzun süre tok tutan bir özelliğe sahiptir. Ayrıca mide bulantısını da geçirir.



KALBİ KORUR

Kırmızı turp, kalbin düzgün çalışmasını sağlayan ve kalpdamar hastalıkları riskini azaltan antosiyanin için iyi bir kaynaktır. Ayrıca kırmızı turpta folik asit ve flavonoid içeriği yüksektir.



BESİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Kırmızı turp E, A, C, B6, K vitaminlerini içerir. Ayrıca antioksidan, lif, çinko, potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum, demir ve manganez bakımından da zengindir. Bu nedenle turp besin değeri yüksek bir sebzedir.



CİLDİN DOSTUDUR

Her gün turp tüketilirse, cildi kuruluktan, sivilceden ve sivilcenin oluşturduğu kızarıklıktan korur. Bunun yanında turp suyunun saçlardaki kepeklenmeyi ve dökülmeyi önlemede yardım ettiği bilinir.



SİYAH TURP VE BRONSİTE ETKİSİ

Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara siyah turpun etkisi çok büyüktür. Akşamdan turpun içini oyarak ve oyulan kısma bir miktar bal dökülerek bekletildiğinde ve sabah saatlerinde turp suyu ve bal karışımı içildiğinde doğal bir öksürük şurubu yapılmış olur.



BEYAZ TURP SİNİRLERE İYİ GELİYOR

Günlük hayatın koşturmasında gerilen sinirler ve yaşanılan kaygı, stres gibi sorunlar için de turp alternatif bir besin. Beyaz turp, sinir, stres azaltıcıdır; yorgunluk, sinir, stres gibi problemleri kan basıncını düzenleme etkisi sayesinde azaltmaktadır.