Della Miles Türk gençlerini keşfe çıktı

Michael Jackson ve Whitney Houston gibi büyük starlar ile aynı sahneyi paylaşan dünyaca ünlü soul rock sanatçısı Della Miles, yetenekli Türk gençleri için özel bir proje hazırladı. 2021 yılında Türkiye, ABD ve Avrupa'da hayata geçecek projenin yüzde 80'i Türkçe, yüzde 20'si İngilizce olacak. Projeyi Miles bizzat kendisi yönetecek. Türkiye'nin dört bir noktasını gezerek konser veren Della Miles "Yetenekler arıyorum. Bu coğrafya binlerce yıllık birikimi ile genç ve dinamik insanlarla dolu. Dans, müzik, koreografi başta olmak üzere keşfedilmemiş gençleri eğitip dünya vizyonuna çıkartmak istiyorum. Hem bu güzel kültürü hem de bu kültürün gençleri için elimden geleni yapacağım" dedi.