Günde 1 avuç çağla kolesterolü düşürür

Baharın gelişiyle birlikte raflardaki yerini alan çağla badem, içerdiği zengin mineral ve vitaminler nedeniyle beslenme düzeninde yer alması gereken bir meyvedir. Ancak fazla miktarda da tüketilmemesi gerekir. Taze ve henüz kabuklu haldeki bu badem çeşidi kavrulmuşlara oranla daha yararlıdır. Protein, potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir, çinko ve E vitamini gibi pek çok vitamin ve mineral barındıran çağla badem, bu özellikleri sayesinde kolesterolü düşürür.