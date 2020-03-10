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'nın annesine şoku!

Ezgi Mola'nın annesine estetik şoku!

10.03.2020, 10:51 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020,11:17

Oyuncu ’nın annesi , yüzündeki hasar nedeniyle göz kapağı ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası hasar artınca Erkan, doktora 160 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Ezgi Mola'nın annesi Jale Erkan, geçtiğimiz günlerde yüz felci geçirdi. Yüzünde hasar oluşan Erkan, tedavi olmak amacıyla nöroloji doktoru Lale Koldaş'a gitti. İddiaya göre; muayene olduğu sırada yanlarına Koldaş'ın estetik uzmanı eşi Prof. Dr. Tamer Koldaş da geldi.

DAHA KÖTÜ OLDU

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Prof. Dr. Tamer Koldaş; Erkan'ın yüzündeki hasarı estetik müdahale ile giderebileceğini söyledi. Bunun için belirli bir ücret karşılığında anlaşan Koldaş, Erkan'ın göz kapağını kaldırdı. Ancak ameliyat sonrası Erkan'ın göz kapağı hiç açılamadı. Prof. Dr. Tamer Koldaş, bir süre sonra göz kapağının kendisini toparlayacağını söyleyip Jale Erkan'ı oyaladı.

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