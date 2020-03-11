Kuruluş Osman 14. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm izle

Kuruluş Osman 14. bölüm canlı izle! ATV'de reyting rekorları kıran Kuruluş Osman 14. yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman 14. son bölüm tek parça izleme yolları diziseverler tarafından aranıyor. Kuruluş Osman'da bu hafta; Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır. Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze gelir. Kuruluş Osman 14. bölüm izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Kuruluş Osman 14. yeni bölüm canlı izleme sayfası...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 14. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izleme linki dizi severler tarafından aranıyor. Kuruluş Osman 14. son bölüm tek parça canlı izleme yolları merak ediliyor. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen, reytingleri altüst eden Kuruluş Osman'da bu hafta; Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır. Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır. Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze gelir.

Balgay'la karşı karşıya gelen Osman içine düştüğü bu durumdan çıkabilecek mi? Dündar ve Batur'un ihanetine nasıl karşılık verecek? Moğolların tuzağına düşerek yaralanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak? Osman Bey'i hasım ilan eden Samsa Çavuş, Moğollara karşı nasıl hamle yapacak? Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçiren Balgay, hükümdarlık hayaline ulaşabilecek mi? Osman Bey'i Balgay'a teslim eden Dündar şimdi ne yapacak? İşte Kuruluş Osman 14. bölüm izleme ekranı!

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KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır. Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır. Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze gelir. Balgay'la karşı karşıya gelen Osman içine düştüğü bu durumdan çıkabilecek mi? Dündar ve Batur'un ihanetine nasıl karşılık verecek? Moğolların tuzağına düşerek yaralanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak? Osman Bey'i hasım ilan eden Samsa Çavuş, Moğollara karşı nasıl hamle yapacak? Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçiren Balgay, hükümdarlık hayaline ulaşabilecek mi? Osman Bey'i Balgay'a teslim eden Dündar şimdi ne yapacak?