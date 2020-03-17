Altın Kitap’a giren ilk Türk kızı

Artistik Buz Pateni Milli Takımı'nın en küçük sporcusu Masal Oran, kazandığı birinciliklerle Avrupa'nın en başarılı puz pateni sporcularının yer aldığı "Golden Book"a (Altın Kitap) kendi kategorisinde adını yazdıran ilk Türk kız sporcu oldu. İzmir'de Yasemin ve Soner Oran çiftinin çocuğu olarak 2010 yılında dünyaya gelen Masal, 6 yaşında bir alışveriş merkezinde buz pateni yapmaya başladı. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti'nde antrenör Gamze Güner ile her gün üç saat çalışan Masal, geçtiğimiz yıl İtalya'da altın madalya kazandı. Masal, "İlk hedefimi gerçekleştirdim, ikinci hedefim de olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek ve İstiklal Marşı'mızı dinletmek" diye konuştu.