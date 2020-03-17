Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. bölüm canlı izle! | EDHO yeni bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 160. bölüm izle! ATV’nin reyting rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. EDHO’da bu hafta; Hızır'ın Boran ile ilgili kararını öğrenen herkes bir nebze olsun nefes alabilmişken kara haber tez yayılır. Bu habere en çok üzülecek olan kişi ise kuşkusuz hastanede yattığı için "babam" dediği adamın ölürken yanında olamayan Tekin olacaktır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 160. bölüm canlı izleme ekranı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. bölüm tek parça canlı izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO 160. bölüm canlı izle! Salı akşamlarının zirvede yer alan dizisi EDHO'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. EDHO 160. bölüm canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. bölüm tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası!

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK - EDHO 160. BÖLÜMDE BU HAFTA

Hiç vakit kaybetmeden ablalarının intikamını almak için harekete geçen Bicolar, ölümün eşiğinden henüz dönen Boran'a kaderden kaçış olmadığını gösterirler. Boran, onunla ölüme gitmeye razı olan dostlarının önünde kendini siper ederek son nefesini verir. Kardeş gibi gördükleri Boran'ı kaybeden İlyas ve Behzat'ı dizginlemek artık mümkün olmayacaktır. Hızır'ın Boran ile ilgili kararını öğrenen herkes bir nebze olsun nefes alabilmişken kara haber tez yayılır. Bu habere en çok üzülecek olan kişi ise kuşkusuz hastanede yattığı için "babam" dediği adamın ölürken yanında olamayan Tekin olacaktır. Son hamleden sonra düşmanları Hızır'ın güç kaybetmeye devam ederek yıkılacağını düşünürken unuttukları önemli bir şey vardır. Hızır Çakırbeyli her darbeden sonra biraz daha güçlenir ve daha büyük bir hırsla ayağa kalkar. Nitekim yine öyle olacaktır. Hızır'ın talimatına göre Boran, onu öldürenlerden önce toprağa girmeyecek, Bicoların saklandığı deliği bulmak için gerekirse her taşın altına bakılacaktır. Altan, Çakırbeylilerle ilgili en başta planladığını başarmış, masayı bölüp parçalamış, yönetmek içinse kolları sıvamıştır. Çıkardığı savaşı en gerisinden izleyen Altan, Hızır'ın Köksal'ı öldürmesiyle birlikte, patlamaya hazır bir bomba gibi ortalarda dolaşan Volkan'ın pimini çekip hedefine fırlatacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 160. BÖLÜM CANLI İZLE

EDHO DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA...

Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir. Boran'ı masadan gönderirken hiçbir işe karışmaması için uyarıda bulunan Hızır'ın sabrını taşıracak diğer bir hamle de çok geçmeden gelir. Hastanede ölüm kalım savaşı veren Tekin'e atılan kurşunun hesabını sormak için derhal harekete geçen Boran, Bicoların evine yaptığı baskından sonra kötü bir sürprizle karşılaşır. Kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha eder. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansızdır.