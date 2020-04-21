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Haberler Yaşam Çuval içinde insan kemikleri bulundu

Çuval içinde insan kemikleri bulundu

Çuval içinde insan kemikleri bulundu
Giriş Tarihi: 21.4.2020

İstanbul Avcılar'da boş araziye bırakılan çuvalın içinden insan kemikleri ve kafatası çıktı. Çuvalı açan ve içinde çok sayıda kemik ve kafatası olduğunu gören vatandaş, polis ekiplerine haber verdi. Kemikler ve kafatası incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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