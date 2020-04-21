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ne zaman? Bayramı hangi güne geliyor?

Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı hangi güne geliyor?

21.04.2020, 17:30

11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına sayılı gün kaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sene teravih namazları camilerde kılınmayacak evlerde ibadetler yerine getirilecek. Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayı ne zaman sonra erecek? ne zaman? İşte merak edilenler...

2020 Ramazan Bayramı ne zaman? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Milyonlarca Müslüman 24 Nisan Cuma günü başlayacak olan 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın heyecanı içinde. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler...

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

24 NİSAN 2020 CUMA RAMAZAN BAŞLANGICI

19 MAYIS 2020 SALI KADİR GECESİ

23 MAYIS 2020 CUMARTESİ AREFE

24 MAYIS 2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

25 MAYIS 2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

26 MAYIS 2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE AREFE

31 TEMMUZ 2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

01 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

02 AĞUSTOS 2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

03 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

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