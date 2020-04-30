Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 30 Nisan Perşembe!

Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim ile derslerini takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son açıklamasına göre uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Öğrenciler bu tarihe kadar derslerini EBA TV üzerinden alacaklar. İşte 30 Nisan Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası...