EBA TV canlı izle 30 Nisan Perşembe!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca öğrenci derslerini EBA TV üzerinden uzaktan eğitim ile alıyor. Yapılan son açıklamaya göre uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek. İşte 30 Nisan Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası...
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EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN
EBA TV Lise CANLI YAYIN
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