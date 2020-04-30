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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 30 Nisan Perşembe!

canlı izle !

Milyonlarca öğrenci ile derslerini takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son açıklamasına göre uzaktan eğitim 'a kadar uzatıldı. Öğrenciler bu tarihe kadar derslerini üzerinden alacaklar. İşte EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV canlı izle 30 Nisan Perşembe!

30.04.2020, 08:55

Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca öğrenci derslerini EBA TV üzerinden uzaktan eğitim ile alıyor. Yapılan son açıklamaya göre uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek. İşte 30 Nisan Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası...

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