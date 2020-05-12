Esra Erol'da canlı izle! 12 Mayıs Salı Esra Erol'da canlı izle...

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanmaya devam eden Esra Erol'da neler yaşanacağı merak ediliyor. Sevilen programın dün ekranlara gelen bölümünde Fatma Küçük 27 yıllık yuvasını yıktı, zihinsel engelli çocuğunu da bırakıp internetten tanıştığı kişinin yanına kaçtı. Yüksel Bey ve karısı Fatma arasında büyük yüzleşme yaşandı. İşte 12 Mayıs Salı Esra Erol'da canlı izleme sayfası...

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ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Eşi 17 Ocak'ta iki çocuğunu bırakıp evden kaçan Doğan Bey, eşinin evi terk etme sebebi olarak tutumlu olmam dedi. Eşiyle çok mutlu olduğunu, bir sorunları olmadığını, eşinin bir anda evden gittiğini anlattı. Doğan Bey'in bu iddiaları çok konuşulacak. 20 yaşındaki Uğur, babasını hiç görmediğini, annesinin de ona sahip çıkmadığını anlattı. %70 engelli oğlunu bırakarak evden kaçan Fatma Hanım, 27 yıllık eşi Yüksel Bey ile canlı yayında yüzleşti.