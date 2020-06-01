Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? MEB sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alımında bulunacağını duyurmuştu. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün başladı. Binlerce aday başvuru heyecanı yaşıyor. Başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" adresinden alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Peki sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için gereken şartlar nelerdir? Atama takvimi nasıl? İşte sözleşmeli öğretmenlik alımı ile ilgili merak edilenler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında ön başvurular başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfanın üst kısmında bulunan ÖN BAŞVURU yazısına tıklayın. Daha sonra e Devlet şifrenizle giriş yapın belirtilen adımları izleyin ve öğretmenlik başvurunuzu yapın.

ATAMA TAKVİMİ

Bakanlık, 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini bugünden itibaren 12 Haziran'a kadar alacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak.

Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, 8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.