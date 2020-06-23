Şubat ayında İtalya'ya gemiyle götürdükleri ihracat mallarını Trieste Limanı'na boşaltan 200 şoför, tekrar dönüş için TIR'ları ile gemiye binmeyi beklerken büyük şok yaşadı. Korona virüs salgını nedeniyle İtalya'ya giriş çıkışların yasaklanmasının ardından şoförler limanda mahsur kaldı.
BİR ŞOFÖR VİRÜSTEN ÖLDÜ
Sağlıksız koşullarda kalan şoförlerden Serhat Kütükçü, korona virüs nedeniyle 14 Nisan'da yaşamını yitirdi. Yeni Asır Gazetesi'nin 'Bizi buradan kurtarın' başlığıyla okurlarına duyurduğu haberin ardından, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İtalyan yetkililerle görüşerek şoförlerin getirilmesiyle ilgili girişimleri hızlandırdı. Kısa süre sonra, deniz yoluyla getirilmelerine karar verilen Türk şoförlerin bağlı bulundukları şirketin gemileriyle tahliyelerine başlandı. Limandan sağlık kontrolleri yapılarak gemiye alınan 10 Türk şoför, İstanbul Pendik Limanı'na getirildi. Limanda bekletilen şoförlerin karantina süresinin ardından memleketlerine uğurlanacağı öğrenildi.
KAZIM YÖRÜKCE
İtalya’da mahsur kalan şoförler Türkiye’ye döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.