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Tatlısız olmaz! chia pudingi nasıl yapılır?

chia pudingi tarifini daha önce denediniz mi? Ofise giderken, yanınızda olsa fena olmaz. Akşamdan yapın ve sabah yanınıza alın. Tatlı ihtiyacınızı sağlıklı bir pudingle giderin. Yoğurtlu chia pudingi nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler...

Tatlısız olmaz! Yoğurtlu chia pudingi nasıl yapılır?

25.06.2020, 17:27 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020,17:31

İş yerine giderken, yanınızda sağlıklı besinler olsun. Buna tatlı da dahil. Tatlı ihtiyacınız olduğunda, sağlıksız olan besinlere yönelmeyin. Chia pudingi tarifi hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de sağlığınızı korur. Üstelik yoğurtlu! Yoğurtlu chia pudingi nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler...

MALZEMELER

BÖĞÜRTLENLİ KAT İÇİN:

10 adet böğürtlen

3 yemek kaşığı chia tohumu

1 yemek kaşığı bal

HURMALI KARIŞIM İÇİN:

5 adet hurma

10 adet çiğ badem

1 su bardağı yoğurt

3 yemek kaşığı chia tohumu

1 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI

Böğürtlen, yoğurt ve balı mutfak robotuna alıp 1-2 tur böğürtlen yoğurda rengini verene kadar çalıştırın. Hazırladığınız karışıma chia tohumlarını ekleyin ve karıştırıp servis bardaklarına paylaştırın. Renklerin karışmaması için mutfak robotunun haznesini yıkayın. Çekirdekleri çıkarılmış hurma, yoğurt ve çiğ bademi robota alın. Hurma ve badem tamamen parçalanana kadar çalıştırın. Chia tohumlarını da içine ekleyip tekrar karıştırın. Karışımı böğürtlenli karışımın üzerine pay edin. En az 3 saat en fazla 1 gece buzdolabında dinlendirip servis yapın.

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