YKS sınavının ilk oturumu tamamlandı. Binlerce öğrenci üniversite hayalleri için ter döktü. Her bir aday, umutları ve hayal ettikleri meslekler için aylardır hazırlanıyordu. Sınavın bitmesiyle de sorulara dair detaylarda gelmeye başladı. Sınavda şarkıcı Mabel Matiz'de soruldu. Peki, YKS sınavında çıkan Mabel Matiz sorusu nedir? YKS sınavında sorulan Mabel Matiz kimdir? Mabel Matiz nereli?

YKS MABEL MATİZ SORUSU YORUMLARI!

İşte Twitter'da soru hakkında yazılanlar:

-Mabel Matiz sorusunda horlamaya başlamıştım

-Mabel Matiz Neden?

-Sınavda mabel matiz sormuşlar bilseydim magazinden çalışırdım

-Adın her yerde el salla ünlü oldun

-Lan Mabel Matiz'in Türkçe sorularında ne işi vaaarrrrr

-Türkçe sorularından birini kadraj magazin hazırladı herhalde mabel matiz ne alaka

MABEL MATİZ KİMDİR?

YKS Mabel Matiz sorusu nedir? Mabel Matiz kimdir kaç yaşında nereli? YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı 27 Haziran Cumartesi günü tamamlandı. Sınavın sona ermesinin ardından sınavda çıkmış ilginç sorular da gündem oldu. Peki, YKS Mabem Matiz sorusu nedir? Mabel Matiz kimdir kaç yaşında nereli? İşte ünlü sanatçı hakkında merak edilenler!

Mabel Matiz 2013 yılı sonunda GQ Türkiye dergisinin Men Of The Year ödüllerinde "Yılın Müzisyeni" ödülüne layık görülmüştür. Sonraki yıl Yaşım Çocuk albümünde yer alan "Alaimisema" şarkısı 14 Temmuz 2014'te Radio Edit versiyonuyla single olarak yeniden yayınlanmış, kendi albümleri dışında Teoman, Göksel, Ayşegül Aldinç, Özge Fışkın, Burcu Tatlıses, Ceyl'an Ertem gibi sanatçıların albümlerinde söz yazarı ve besteci olarak da bulunmuştur.

13 Şubat 2015 tarihinde ise Can Güngör prodüktörlüğünde kaydettiği 3. albümü Gök Nerede'yi yayınladı. 20 Haziran 2018'de ise dördüncü stüdyo albümü olan Maya'yı çıkarmıştır.

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