Çocukların hangi okula gideceği, okulların ne zaman açılacağı ve ara tatil gibi birçok konu merak ediliyor. Veliler ve binlerce öğrenci bu sorularla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 okul kayıtları ne zaman başlıyor? İlk ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman? İşte detaylar...

İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf kayıtlarının başlama tarihi henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

E-KAYIT SORGULAMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN...

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI NASIL HESAPLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sayfası üzerinden okula başlama yaşı hesaplanabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak doğum tarihini girdikten sonra kayıt durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

E-OKUL OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN?

Telafi eğitimi okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, şöyle konuştu:

"Ders zilimizi 31 Ağustos'ta çalacak, birinci dönemin ilk 3 haftasında ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme yetiştirme kurslarımızda olmak üzere telafi eğitimi yapacağız. Telafi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında gerçekleştirilecek.