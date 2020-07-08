Beyin yiyen amip nedir? Belirtileri nelerdir? Beyin yiyen amip bulaşıcı mı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açana koronavirüs salgını henüz bitmiş değil. Dünya virüs ile mücadele ederken ABD'nin Florida eyaletinde ortaya çıkan beyin yiyen amip vakası ise korkuttu. Peki beyin yiyen amip nedir? Nasıl bulaşır? Belirtileri neledir? Beyin yiyen amip ölümcül mü? İşte tüm merak edilenler....

BEYİN YİYEN AMİP NEDİR?

Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açıyor ve vakalar genellikle ölümcül oluyor. Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor. Enfeksiyonlar ABD'nin güney eyaletlerinde görülüyor. Florida'da 1962'den beri sadece 37 vaka rapor edildi.

Ancak enfeksiyonun ölümcül olması nedeniyle DOH, Hillsborough bölgesinde yaşayanlar için uyarı yayımladı, çeşmeler, göl, nehir, yapay göl ve kanallar gibi su kaynaklarında dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri (nervus olfactorius) yolu ile beyin-omurilik sıvısı (BOS) ve beyine yerleşirler. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar. Burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrıları belirtileri görülür. Kısa sürede şuur bulanıklığı ve koma ile ölüm meydana gelir.

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