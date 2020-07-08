Bilim Kurulu üyesinden kan grubu uyarısı: O kan grubundakiler dikkat!

Kan grubu ve koronavirüs arasındaki bağlantı salgının başladığı dönemden itibaren merak ediliyor. Uzmanların bu konuda görüş birliğine vardığı söylenemez. Kimi uzman kan grubu ve korona arasında bağlantı olduğunu dile getirirken kimisi de arada bağlantı olmadığını ifade ediyor.

Bilim Kurulu Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kan grupları ilişkisine dair bir paylaşım yaptı.

Kara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar.

Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat."

COVID-19 kan grupları ilişkisi

A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar.

Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat pic.twitter.com/OsEGKCCh4x — Ates Kara (@AtesAtesKara) July 7, 2020

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