Deniz Bulutsuz’a şiddet uygulayan Ozan Güven’e 103 senaristten ortak bildiri

Ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Güven'in şiddet uyguladığı sevgilisi Bulutsuz'un darp görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Oyuncu bu görüntüler ardından çok fazla tehdit ve hakaret aldığı için dosya hakkında gizlilik kararı aldırmıştı.

Tüm bu olaylar sonrası 103 senarist, Güven hakkında ortak bir bildiri yayınladı. Senaristler, "Ozan Güven'in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu Ay Yapım, cmylmz Fikir Sanat ve Nulook film başta olmak üzere bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyoruz" dedi.

İŞTE O BİLDİRİ

"Kadınların toplumsal hayatta artan hak ve eşitlik mücadelesine paralel biçimde maalesef kadına yönelik şiddet ve taciz olayları da artmakta. Bizler bundan büyük bir endişe duyuyoruz. Bu konuda üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek için SenaristBir çatısı altında bu yıl kurduğumuz 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu' ekseninde titizlikle çalışmalar yürütüyoruz. Sektörümüzden erkeklerin faili oldukları ya da sektörün kadın çalışanlarını hedef alan şiddet, taciz ve istismar olaylarında, kadın beyanı esasına uygun biçimde tavır almayı, meslek etiğinin bir parçası sayıyoruz.

"KOŞULSUZ BİÇİMDE YANINDAYIZ"

Şiddet ve taciz olaylarına maruz kalan kadınlar, toplumsal baskılar nedeniyle çoğu kez susmak zorunda hissediyor. Çünkü en yakınındakilerden başlayarak toplumun bu konuya dair yer yer çok acımasız önyargılarını biliyor. Çok zor aşamalardan geçerek suskunluk çemberini kıran kişiyi duyabiliyoruz ancak. 'Kadın beyanı esastır' ilkesi temelde, ses veremeyenin sesi olmayı anlatıyor. Ozan Güven tarafından şiddete uğradığını beyan eden ve darp raporuyla mahkemeye başvuran Deniz Bulutsuz'un koşulsuz biçimde yanındayız.

O ŞİRKETLERE ÇAĞRI

Şiddete taraf olan kişileri ünleri, itibarlarıyla değerlendirmekten, 'tanıyoruz, yapmaz' türü suç ortaklığından kaçınmayı boynumuzun borcu biliyoruz. Bir erkeğin kamuoyu ve kültür sanat çevrelerince sevilen biri oluşu kadına şiddet uygulamayacağını asla garanti etmeyeceği gibi ona herhangi bir imtiyaz da sağlayamaz. Kadına şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Tüm bunlar ışığında, biz aşağıda imzası bulunan senaristler bu ve benzeri tüm olaylarda erkek şiddetinin karşısında tavır alıyoruz. Ozan Güven'in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu Ay Yapım, cmylmz Fikir Sanat ve Nulook film başta olmak üzere bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyoruz. Saygılarımızla."

İŞTE BİLDİRİYE İMZA ATAN SENARİSTLER

Adem Bıyık

Ali Demir

Atilla Ünsal

Aybike Ertürk

Ayşegül Bostancı

Ayşen Günsu Teker

Ayşin Akbulut

Barış Erdoğan

Başak Başaran

Berrin Tekdemir

Bilal Babaoğlu

Birol Elginöz

Birol Tezcan

Burak Acar

Burcu Görgün

Burcu Över

Cem Görgeç

Cenk Boğatur

Ceyda Aşar

Coşku Kılıç

Çağdaş Eroğlu

Çağrı Kara

Çetin Taşçı

Damla Güçer Çamtepe

Deniz Dargı

Deniz Gürlek

Deniz Yavaşoğulları

Deniz Yılmaz

Didem Ayberkin

Dilek İyigün

Doğu Yücel

Duygu Ertekin

Elif Benan Tüfekçi

Elif Özsüt

Emine Koçak

Emrah Dönmez

Enver Sülük

Erdal Bektaş

Erdem Açıkgöz

Esma Barış

Eylül İdiman

Ezgi Özcan

Fatoş Ünsal

Feza Doğru

Figen Şakacı

Fulya Emek Tanrıkulu

Funda Alp

Gamze Arslan

Gül Abus Semerci

Gül Gürsoy

Gülbike Sonay Üte

Gülçin İçöz

Gülengül Altıntaş

Hale Çalap

Hatice Meryem

Hazar Kozice

Hilal Çelenk

Hilal Yıldız

Hülya İniş

İbrahim Güler

İlker Barış

İlker Aslan

İnan Güngören

İrfan Saruhan

İsmail Doruk

Melek Seven

Memed Onur Özkök

Meriç Demiray

Meryem Gültabak

Murat Uyurkulak

Nazlı Sunlu Kaçan

Nimet Erdem

Nuriye Bilici

Özcan İnan

Özgür Ağaoğlu

Özlem Elginöz

Özlem Yılmaz

Pelin Taran

Pınar Aksakallı

Pınar Uysal

Samed Aslan

Savaş Şaylan

Seçil Kahveci

Selcan Özgür

Selin Yaltaal

Sema Kaygusuz

Serhat Kahveci

Sertaç Sayın

Sevgi Saygı

Suna Tensi Çeken

Sümeyye Kavuncu

Şebnem İşigüzel

Taylan Işıklar

Tufan Bora

Tuna Kıygı

Tunus Taşçı

Volkan Sümbül

Yavuz Ekinci

Yekta Torun

Yelda Açıkgöz

Yelda Arıtaş

Yıldız Aşarboğa

Yıldız Bayazıt

Zehra Çelenk

Zeynep Küçükerciyes

Zeynep Yılmaz

SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH

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