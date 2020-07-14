Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokmasında alerji belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Park, bahçe gibi kırsal alanda ve açık havada yapılan aktiviteler özellikle yaz aylarında sıklıkla tercih ediliyor. Ağaçlık ve bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlarda arı sokması riski söz konusu olabilir.

Genellikle arılar saldırgan değildir. Ancak insanların yaptığı bazı hareketleri tehlike olarak algılamaları nedeniyle savunma amacıyla, vücutlarında bulunan iğneyi batırarak arı sokması meydana gelebilir.

Özellikle arılara karşı alerjisi olan kişilerin bu duruma karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Anafilaksi olarak adlandırılan şok tablosuna kadar ilerleyerek ölüme yol açabilecek boyutlara ulaşılabilir. Bu nedenle arı sokması halinde sağlık kuruluşlarına başvurulması ve muayeneden geçilmesinde fayda vardır.

Arıların zehir keseleri vardır ve bazı kişilerde "venom" denilen arı zehirine karşı alerji gelişebilir. Çoğu kişinin önceden bilinen alerjisi olabileceği gibi bazı kişilerde tekrarlayan arı sokmaları sonucunda alerji ortaya çıkabilir.

Çok sayıda arı aynı anda sokarsa, o zaman toksik reaksiyon görülebilir. Bu durum alerji belirtilerine benzerse de testlerde alerjik duyarlanma saptanamaz.

ARI SOKMASINA NE İYİ GELİR?

Arılara karşı alerjisi olmayan kişilerde ciddi semptomlar yoksa eğer evde yapılabilecek basit önlemlerle şişlik ve diğer reaksiyonlar yatıştırılabilir.

Öncelikle arının bırakmış olduğu iğne çıkarılmalıdır. Bunu tırnakla kazıyarak kolaylıkla yapabilirsiniz. İğnenin hemen çıkarılması, iğneden salınan toksinlerin önünü keseceğinden gelişen reaksiyonların şiddetlenmesini önler.

Ardından sokma bölgesi su ve sabun yardımıyla iyi bir şekilde temizlenmelidir. Arının sokmuş olduğu bölgeye buz uygulanması, zehrin vücut tarafından emilimini azaltma konusunda oldukça etkilidir. Bu uygulama aynı zamanda şişliğin azaltılmasında da etkilidir.

Eğer yakında bir sağlık kuruluşu var ise her ihtimale karşılık buraya başvurulması önerilir.

Arı sokmalarına karşın evde alınabilecek birçok yöntem vardır. Fakat bu yöntemlerin yalnızca halk arasında konuşulduğu ve bilimsel araştırmalarla kanıtlanmamış olduğu unutulmamalıdır.

ARI ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Arı sokması sonrasında yaşanan arı alerjisi belirtileri ise alerjinin erken teşhis edilmesi açısından oldukça önem taşıyor. Arı sokmalarında küçük kaşıntılar olabilir. Bunlar genellikle 24 saat içinde kaybolurlar.

Bazen de 2 gün içinde ortaya çıkan kızarıklık ve kabartılar olabilir. Bunlar 2 ile 7 gün arasında kaybolur.

Arı alerjileri belirtileri ise kendisini ürtiker (kurdeşen), anjiödem (kurdeşenin tehlikeli olanı) ve anaflaksi (aniden fenalaşma) gibi şeklinde gösterebilir. Hatta bu reaksiyonlar ölüme bile yol açabilirler.

Arı alerjisi belirtileri hemen olabildiği gibi 1-2 saat sonra da kendini gösterebilir. Boğazda ödem, ses kısıklığı, nefes darlığı, şokla birlikte dolaşım bozuklukları ortaya çıkabilir. Arı alerjisine bağlı ölüm olayları genellikle 50 yaşın üstündeki erkeklerde daha fazladır.

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