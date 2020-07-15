Kulak çınlaması neden olur? Ne zaman doktora başvurmak gerekiyor?

Tıptaki adıyla tinnitus olarak bilinen kulak çınlaması, bir hastalık değil. Ancak başka hastalıkların habercisi olabilir. Genellik kısa süren çınlamalar sadece rahatsız edici özelliğe neden olsa da kulak çınlamasının uzun sürmesi ciddi hastalıkların belirtisi olarak kabul ediliyor.

Yapılan araştırmalar, kulağın kendisinin çınlamayı ürettiğini ortaya koydu.Çınlama iç kulaktaki işitmeyi algılayan tüylü hücrelerden ve/veya işitme sinirindeki bir takım rahatsızlıklardan kaynaklanır. Ancak aşırı sessiz bir ortamda sağlıklı genç insanların %95'i çınlama algılamıştır. Dolayısıyla çınlamanın herkeste olduğu ancak bir takım nedenlerle hissedilir hale geldiği düşünülmektedir.

KULAK ÇINLAMASI NEDEN OLUR?

Kulak çınlamasının birçok nedeni olabiliyor. Bu nedenler çoğunlukla masum olsa da bazı ciddi hastalıklarda kulak çınlamasına sebep olabiliyor.

Kulak çınlamasının bazı nedenleri şöyle sıralanabilir:

-Kulak kiri

-Kulak zarındaki enfeksiyonlar

-Sinüzit

-Kulak bölgesinde travma

-Orta kulakta sıvı birikmesi

-Alerji

-Baş ve boyun bölgesindeki atardamar genişlemeleri

-Diyabet

-Tiroid hastalıkları

-Yüksek sese maruz kalmak

-Yaşlanma sonucu ortaya çıkan işitme sinirlerinde oluşan hasar

-Beyin tümörü

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMAK GEREKİYOR?

Kulak çınlamaları çocuklar dahil, her yaşta görülebiliyor. Toplumda görülme sıklığı yüzde 10-15 arasında olan sorun, 40 yaşından sonra artıyor. Genellikle erkeklerde kadınlara oranla biraz daha fazla görülüyor.

Kulak çınlaması süreklilik kazanmışsa, baş dönmesi eşlik ediyorsa ve özellikle tek taraflı ise bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmak gerekiyor. Şiddeti artmışsa, günlük yaşantıyı ve iletişimi bozacak konsantrasyon problemi oluşturur hale gelmişse mutlaka tedavi edilmesi öneriliyor.

KULAK ÇINLAMASI NASIL GEÇER?

Tanı koymak kulak çınlaması tedavisi için atılan ilk adımdır. Kulak çınlamasına neden olan rahatsızlık bulunarak tedavi edilir. Örneğin; işitme sinirinde bir tümöre bağlı meydana geliyorsa cerrahi tedavi veya radyoterapi gibi yöntemler uygulanabilir.

Yine dış kulak yolundaki kire bağlı gelişiyorsa kulağın temizlenmesi veya orta kulak yolundaki sebeplere de bağlı olarak medikal veya cerrahi yollarla hasta tedavi edilebilir.





Sebebi bulunamayan durumlarda ise daha genel tedavi yöntemleri kullanılabilir. Kulak çınlaması sistemik nedenlere bağlı gelişiyorsa yüksek tansiyon, çinko eksikliği, kolesterol, B12 veya demir eksikliği gibi öncelikle bu hastalıkların tedavisinin yapılması gereklidir.