Kavun ve karpuzu peynirsiz tüketmeyin

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Bengü Ünal, sıcak havalarda tat ve kokularıyla yaz sofralarını süsleyen kavun ve karpuzun, sağlıklı birer besin olmasının yanı sıra tek başına tüketilmemesi gerektiğini söyledi.



BÖBREKLERİN DOSTU

İçerisinde yüzde 95 oranında su bulunan kavun ve karpuzun birçok faydası bulunuyor. Ünal, bu iki meyvenin nasıl tüketilmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi, peynir, süt veya yoğurtla tüketilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Karpuzun böbreklerin çalışmasına yardımcı olduğunu kaydeden Ünal, "Karpuz içerisinde likopen denilen güçlü bir antioksidan bulundurmasıyla vücuttaki hücrelerin korunmasını ve toksinlerin atılmasını sağlıyor. Bunun yanında antioksidanların vücudumuza zarar veren ve erken yaşlanmaya yol açan zararlı serbest radikalleri etkisiz hale getirerek, kansere karşı koruyucu etki gösteriyor" dedi.



VİTAMİN ZENGİNİ KARPUZ

Bağışıklığımız için gerekli olan C vitamini ve beta- karoten vitamini açısından zengin olan karpuzun 1 porsiyonu, günlük C vitamini ihtiyacımızın yüzde 16'sını, A vitamini ihtiyacımızın ise yüzde 11'ini karşılar. Yapılan araştırmalarla karpuzun içindeki aminoasitlerin vücutta oluşan iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olduğu ayrıca bazı astım veromatoidartrid semptomlarını hafiflettiği bulunmuştur.

ÖDEMLERDEN KURTULUN

Karpuzun içeriğindeki potasyum kan basıncını düzenlemeye ve vücudun doğal sıvı dengesini korumaya katkıda bulunur. Liften zengin olmasından dolayı sindirim sisteminin güçlenmesi için faydalıdır. Diüretik bir etkiye sahip olan karpuz özellikle yaz sıcaklarında ödem problemi yaşayan kişiler için ilaç etkisi gösteriyor.



KALP SAĞLIĞI İÇİN KAVUN

Kavunun birçok faydası olduğunu belirten Ünal, "İçeriğinde bulunan folat sayesinde kalp riskini düşürür, günlük almamız gereken C vitamini ihtiyacımızın yüzde 36'sını karşılayarak damar sertleşmesini önler. Böbreklerde kalsiyum birikimini önleyerek temizlenmesine yardımcı olan kavunun böbrek taşlarını önleyici bir etkisi de vardır. Sinir sistemi için faydalı olan kavun, sinirleri yatıştırmaya yardımcı olur" dedi.

ŞEKER HASTALARI TÜKETEBİLİR

Kavunun beta-karoten ( A vitamini ) içeriğinden kaynaklı göz sağlığına iyi geldiğini dile getiren Ünal, "Lif oranı yüksek olan kavun bağırsakların çalışmasına yardımcı olmaktadır. 150 gram yani bir porsiyon kavun 1,5 gram lif içermektedir. Kavun ve karpuz glisemik indeksi yüksek olan meyvedir, bu nedenle yanında uygun miktarda peynir, süt veya yoğurtla tüketimi şeker problemi olanlarda ve zayıflama diyeti uygulayanlarda daha faydalı bir tercih olur" diye konuştu.