Kaparinin faydaları nelerdir?

Ülkemizin pek çok yerinde kendiliğinden yetişen, Gebre Otu olarak da bilinen kaparinin birçok faydası bulunuyor.

KAPARİ NEDİR?



Gebre otu olarak da bilinen Kapari Capparaceae familyasına ait dikenli bir bitki türüdür.



Çiçek açmadan önceki küçük tomurcukları toplanarak tuzlu suda muhafaza edilir. Gıda, kozmetik, boya ve ilaç sanayiinde kullanılan bitki aynı zamanda konserve olarak; turşu, salata, pizza üstü ve balık yanında garnitür olarak yenilmektedir.

KAPARİNİN FAYDALARI NELERDİR?



- Flavonoid maddesi bakımından zengin olduğu için antioksidan etkisi gösterir, vücudun ödem toplamasını önler.



- Lif oranı yüksek olan Kapari sindirim rahatsızlıklarına iyi gelir.



- Aynı zamanda turşu olarak tüketilen Kapari uzun süre tokluk hissi vererek kilo vermeye de yardımcı olur.



- Kalsiyum ve magnezyum içeriği bakımından zengin olması nedeniyle diş gelişimine katkı sağlar.



- Karaciğer yağlanmasını engelleyen Kapari cilt sağlı için de önemli etki gösterir.



- Felç riskini azaltır.



KAPARİ NASIL TÜKETİLİR?



- Balık, beyaz et veya kırmızı et türlerinin yanında tüketilir.



- Tomurcuk halinden turşu yapılır.



- Pizza üzerine konulan malzemeler arasında yer alır.