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Koronavirüs üyesinden "grip aşısı" önerisi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve gribin aynı anda geliştiği hastalara grip aşısı yapılabileceğini bildirdi. Metintaş, "Grip aşısı, Kovid-19 ile bağlantılı bir aşı değil fakat iki hastalığın aynı anda bulaşması ihtimalindeki ölüm riskini azaltacaktır." ifadesini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden grip aşısı önerisi

17.08.2020, 12:26

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Metintaş, yaptığı yazılı açıklamada, kabul edilebilir bir aşının, virüsün insana bulaştığında hastalık yapma etkisini azaltacak, ortadan kaldıracak nitelikte olması gerektiğini vurguladı.

Tüm insanların sorunsuz kullanabileceği aşılar için güven verici çalışmalar yapıldığını belirten Metintaş, aşıların seri üretime geçip kullanılabilir olmasının ise vakit alacağına işaret etti.

Grip aşısının Kovid-19'a karşı etkili olmadığına değinen Metintaş, "Grip aşısı Kovid-19 sırasında kullanılabilir. Grip ile Kovid-19 aynı anda geliştiyse, influenzanın hafif geçmesini, ölüm riskinin azalmasını sağlamak, böylece iki hastalığın neden olacağı ortak ölüm riskinin azaltılması için grip aşısı olabiliriz. Bu nedenle Kovid-19 sırasında grip aşısı, insanlarla teması fazla olan herkese tavsiye edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"EN İYİ AŞI MASKE VE SOSYAL MESAFE"

Metintaş, dünyada hala tüberküloz aşı yenilenmesi, difteri, tetanos, inaktif polyo aşıların geliştirilmeye çalışıldığını aktardı.

Özellikle Kovid-19 endişesi yüksek olan kişiler arasında grip aşısının yaygın biçimde konuşulmaya başlandığını kaydeden Metintaş, şu ifadeleri kullandı:

"Grip de virüs nedenli bir hastalıktır, kişiden kişiye hava yoluyla kolay geçer. Grip, esas olarak yaşlılarda ve bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalığı olan kişilerde ölüme neden olur. Bu süreçte örneğin bankacılara, öğretmenlere, sağlık personeline grip aşısı yapılabilir. Grip aşısı, Kovid-19 ile bağlantılı bir aşı değil fakat iki hastalığın aynı anda bulaşması ihtimalindeki ölüm riskini azaltacaktır. Dönem itibarıyla en iyi aşı maske ve sosyal mesafe. Tüm dünyanın kabul gördüğü bir aşı bulunana dek, insanların bu pandemiden korunmak için belirtilen kurallara uyması şart."

AA

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