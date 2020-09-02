TRT EBA TV canlı izle 2 Eylül Çarşamba!

Salgın nedeniyle bu sene eğitim öğretim uzaktan eğitim yöntemi ile başladı. 21 Eylül'de kademeli olarak yüzyüze eğitime geçilmesi planlanıyor. O döneme kadar öğrenciler TRT EBA tv üzerinden derslerini takip edebilecekler. İşte 2 Eylül Çarşamba TRT EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV DERS TEKRAR SAATLERİ 2020

EBA ders tekrarı saatleri şu şekilde belirlendi:

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 19.30

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 – 19.30

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15.30 - 21.30

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYINI

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYINI

EBA TV LİSE CANLI YAYINI

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK EBA CANLI DERS PROGRAMINI PAYLAŞTI

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır.

Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.