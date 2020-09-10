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Haberler Yaşam KPSS Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı! Tercih nasıl yapılır?

tercih kılavuzu yayınlandı! Tercih nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve (), Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına yerleştirme yapılması için adaylardan tercih alınmaya başlandı. Adaylar tercihlerini bugünden itibaren 'e kadar yapabilecek. Peki 2020/11 tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

KPSS Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı! Tercih nasıl yapılır?

10.09.2020, 12:20

Adayların merakla beklediği KPSS Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM, Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme yapmak için tercih almaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? Tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekir? İşte detaylar...

KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına yerleştirme yapılması için adaylardan tercih alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacak.

Bu kapsamda adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 16 Eylül saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirecek.

Adayların, tercih işlemleri için ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan KPSS-2020/11 tercih kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KADROLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadrolara Sağlık Bakanlığınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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