EBA TV canlı izle 14 Eylül Pazartesi!

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim ile öğrenciler hem derslerini takip edebiliyor hem de ders tekrarlarını izleyebiliyor. İşte 14 Eyül Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...

TRT EBA TV CANLI İZLEME 14 EYLÜL PAZARTESİ

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden derslerini ve ders programlarını öğrenebiliyor. Hafta içi her gün 09.00'da başlayan dersler 15.00'a kadar devam ediyor.

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