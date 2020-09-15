Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte malzemeleri ve tarifi...

Seveni oldukça fazla olan kadınbudu köfte lezzeti ile vazgeçilmez tatlar arasında yer alıyor. MasterChef'in son bölümünde de kadınbudu köfte yapılmasının ardından köftenin yapılışı araştırılmaya başlandı. Peki lezzetli kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

KADINBUDU KÖFTE NASIL YAPILIR?

Malzemeler

KÖFTE HARCI IÇIN:



600 gram yağsız kıyma,



1 çay bardağı pirinç



1 adet soğan,



1 adet yumurta



1 çorba kaşığı tereyağı,



1 çay kaşığı kimyon,



tuz, karabiber



KAPLAMASI IÇIN:



2 adet yumurta,



1 su bardağı galeta unu



Kızartmak için : Ayçiçek yağı

YAPILIŞI

Pırıncı küçük bir tencerede yumuşayıp lapa haline gelene kadar haşlayın. Kıymayı ikiye ayırın. Tereyağını bir tavaya alıp kıymanın yarısını ekleyin ve suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine rendelenmiş soğan ekleyip pişene dek kavurun ve ocaktan alın. Büyük bir kapta haşlanmış pirinç, çiğ kıyma, kavrulmuş kıyma, yumurta ve baharatları yoğurun. 2-3 saat buzdolabında dinlendirin. Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve oval şekil verin. Un ve çırpılmış yumurtayı ayrı kaplara alın. Kızartma tavasına 1 parmak yüksekliğinde yağ koyun. Şekil verdiğiniz köfteleri önce una ardından yumurtaya ve tekrar una batırıp bekletmeden kızartın.