Et beni neden çıkar? Et benini aldırmak zararlı mı? Et beni nasıl aldırılır?

Genellikle renkli oval veya yuvarlak şekilli olan benler doğuştan olduğu gibi sonradan da çıkabiliyor. Vücudun her yerinde görülebilen benlerin, çeşitleri bulunuyor. Sonradan çıkan ve özellikle değişik şekil ve renklerde olan benler cilt kanseri habercisi olabilir.

Çoğu zaman zararsız olan benler ve özellikle et benleri, bazı insanlar tarafından estatik olarak rahatsız edici bir görüntü oluşturduğu için lazerle aldırılabiliyor. Peki, hangi benler tehlikeli hangileri değil Lazerle ben aldırma işlemi zararlı mı?

HANGİ BENLER TEHLİKELİ?

Benlerin büyük bir kısmı iyi huyludur. Bir kısmında ise 'melanoma' adı verilen cilt kanseri gelişebiliyor. Ten ve göz rengi açık, sarı saçlı, kolay yanan veya zor bronzlaşan, çillenmeye eğilimli, yoğun güneşe maruz kalan ve ailesinde melonoma hikayesi olanlar cilt kanseri açısından daha fazla risk taşıyor.



Benlerdeki renk, şekil ve boyut değişiklikleri belirli aralıklarla takip edilmeli. Ani oluşan değişikliklerde, ağrı, kanama gibi durumlarda hemen bir dermatoloji uzmanına başvurmak gerekiyor.

BEN ALDIRMAK TEHLİKELİ Mİ?



Halk arasında ben aldırmanın kansere neden olabileceği gibi bir düşünce yaygın olsa da bu doğru değil. Tam tersine doktorunuzun riskli bulduğu benlerin aldırılması gerekiyor.



Benler estetik sebeplerle istenmediğinde de alınabiliyor. Yalnız alma işleminin bir dermatolog tarafından muayene edildikten sonra, yine bir dermatolog veya plastik cerrah tarafından yapılması gerekiyor.

ET BENİ NEDEN ÇIKAR?



Çoğunlukla gençlik döneminde oluşan et beni, cilt üzerinde çıkıntı oluşturan ve deri altında kökü olmayan oluşumlardır. Kansere dönüşme riski taşımazlar.



Et beninin oluşmasında pek çok faktör rol oynar. Vücutta bulunan bir protein türü olan kolajen, et beni oluşumunda rol oynar. Farklı bir deyişle et beni, kolajen liflerinden ve kan damarlarından oluşur.



Deri dokusunun düzensiz bir şekilde büyümesine bağlı olarak oluşan et beni, çoğunlukla genetik geçişlidir. Ailesinde et beni olan kişilerin vücutlarının aynı bölgelerinde, benzer şekilde et beni görülebilir.



Gebelik döneminde oluşan hormon seviyelerindeki değişim, et beni oluşumunu tetikleyen önemli faktörlerden biridir. Gebelik sırasında kadınlarda et beni sayısında artış da görülebilir. Obezite, insülin direnci ve tip-2 diyabeti olan kişilerde oluşma eğilimi daha yüksektir.

ET BENİ NASIL ALDIRILIR?



Et benlerinin aldırılması için çeşitli cerrahi yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyle:



Kriyoterapi: Et beninin, sıvı azotla dondurulmasıyla düşmesi sağlanabilir.



Elektrocerrahi: Yüksek frekanslı elektrik enerjisi kullanan cihazlarla dokuya bilinçli olarak termal zarar verilerek et beni alınabilir.



Ligasyon: Cerrahi iplikle boğma olarak tanımlanan işlemle et beninin düşmesi sağlanabilir.



Cerrahi: Et beni, lokal anestezi altında cerrahi müdahale ile alınabilir.



Eğer benlerinizin; yapısı asimetrikse, kenarlarında düzensizlik varsa, içinde birden fazla renk bulunuyorsa, çapı büyükse, yüzeyinde, boyutunda ve şeklinde değişiklik oluştuysa, üzerinde kanama veya kaşıntı başladıysa ya da üzerinde yara varsa uzmana başvurmayı ihmal etmeyin.

