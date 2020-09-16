İshal koronavirüs belirtisi mi?

İshal, gün içinde genellikle normalden daha sık sayıda, gevşek ve sulu dışkının çıkarıldığı bağırsak hareketleridir. Diyare ishale verilen bir diğer isimdir. İshal kısa ömürlüdür. Genellikle birkaç gün devam eder ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan kaybolur. İshal akut yani geçici veya kronik yani uzun süreli ya da kalıcı olabilir.

Akut ishal, bu durumun bir ila iki gün devam etmesiyle ortaya çıkar. Viral veya bakteriyel bir enfeksiyonun sonucu olarak ya da gıda zehirlenmesinden kaynaklanabilir.

Kronik ishal ise en az dört hafta boyunca devam eden ishali ifade eder. Genellikle altında bağırsak hastalığı veya bozukluğu gibi bir tıbbi neden bulunur. Bunlara örnek olarak çölyak hastalığı, Crohn hastalığı, irritabl bağırsak sendromu, sürekli enfeksiyon ya da inflamatuar bağırsak hastalığı gibi daha ciddi bir rahatsızlıklar verilebilir.

İSHAL NEDEN OLUR?

-Barsak enfeksiyonları: Virüsler, bakteriler, parazitler ve diğer mikroplar

-Gıda zehirlenmesi

-Diş çıkarma

-Bazı gıdalara karşı hassasiyet (alerji)

-Gereğinden fazla meyve ve meyve suyu (özellikle elma ve üzüm) tüketimi ve diğer ishal yapıcı gıdalar

-Antibiyotik tedavisi

-Üst/alt solunum yolu enfeksiyonları

-Doğuştan metabolik hastalıklar

İSHAL BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Sulu dışkı yapma

-Dışkılama sıklığının artması

-Dışkı miktarının artması

-Sümüksü ve/veya kanla karışık dışkı

-Kusma

-Karın ağrısı

-Huzursuzluk

İSHALE NE İYİ GELİR?

İshal hastalığına genellikle şekerli meyve suları, gazoz, kola gibi kanda sodyum fazlalığına neden olabilecek içecekler ve kahve, bazı medikal çaylargibi uyarıcı etki oluşturabilecek içeçecekler iyi gelir.

İSHALDEN NASIL KORUNULUR?

Virüslerden kaynaklanan viral ishali önlemek için ellerin mutlaka sabunla yıkanması gereklidir.

Yiyecek hazırlamadan önce ve sonra eller yıkanmalıdır.

Pişmemiş etlere dokunduktan, tuvaleti kullandıktan, çocuk bezlerini değiştirirken, hapşırdıktan, öksürdükten ve burnu sildikten sonra eller yıkanmalıdır.



Çocuklarda viral ishalin en yaygın nedeni olan rotavirüse karşı İyi pişmiş ve sıcak besinler tercih edilmelidir.

Bireyin kendisinin soymadığı çiğ meyve ve sebzelerden kaçınılmalıdır. Çiğ veya az pişmiş et ve süt ürünlerinden kaçınılmalıdır.

Musluk suyundan ve içeceklere buz konulmasından kaçınılmalıdır.

İSHAL CORONA VİRÜS BELİRTİSİ OLABİLİR Mİ?

İshalin corona virüs belirtisi olup olmadığı kesin olarak bilinmese de corona olan küçük bir azınlıkta bir veya iki gün boyunca ishal veya bulantı görülebiliyor.

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