Bit nasıl bulaşır? Nasıl temizlenir? Bitten kurtulmak mümkün mü?

Beslenmek için kan emen bitler sürekli kaşıntıya neden olur. Sürekli saç diplerinin kaşınması bitlenmenin ilk belirtisidir. Kaşıntılar, özellikle gece saatlerinde daha şiddetli olur.

Kaşıntının asıl nedeni, bitlerin kafa derisine yapıştıktan sonra kan emerken, onun salyasına karşı vücudun geliştirdiği alerjik bir reaksiyondur.

Saçlı derideki bitler yaklaşık 30 gün kadar canlı kalabilirler. Bitler kafa derisinde görülebilir. Halk arasında bit sirkesi olarak da adlandırılan, küşük gri beyaz kabukçuklar bitlerin yumurtalarıdır. Yumurtalarını yakalamak çoğu zaman bitleri yakalamaktan daha kolaydır.

Yumurtaların büyüklüğü yaklaşık 0.8-1 mm'dir. Sirkeler saça sıkı tutunur, kepekten farklı olarak silkelemekle veya fırçalamakla saçtan ayrılmazlar. 7-10 gün sonra canlı parazite dönüşürler. Şüpheli durumlarda, özellikle kulak arkası ve ense saç dipleri iyi aydınlatılmış bir ortamda incelenmelidir.

BİT NASIL BULAŞIR?

Yaşamak için kafa derisindeki en sıcak yerleri, yani kulak arkalarını veya ense çukurunu tercih ederler. Bitler uçamazlar, zıplayamazlar ancak yakın bir temasla bir kafadan başka bir kafaya kolayca geçerler.

Başında bit bulunan bir kişi ile yakın temas, okulda kafaların birbirine yaslanması bitlerin bulaşması için yeterlidir. Şapka, şal, yastık, tarak, saç fırçası, toka hatta pelüş oyuncakların ortak kullanımı bile bitlerin yayılmasına aracı olur. Dolaplarda yan yana asılmış durumda olan giyim eşyaları da bitlerin kolayca yayılmasına imkan sağlayabilir.

BİTLER NASIL TEMİZLENİR?

Bitler temiz, pis, uzun, kısa saç ayrımı yapmazlar. Ancak kız çocuklarının genellikle saçları daha uzun olduğu için bitler onlarda daha kolay saklanır.

Bit tedavisinde kullanılan ilaçlar mutlaka bir doktor önerisiyle ve doktorun anlattığı şekilde kullanılmalı. Bitlerden krutulmak için kullanılan kimyasal içerikli şampuan ve losyonlar var. Ancak hiçbir ilacın sirkeleri öldürücü etkisi yüzde 100 değil.

Bu nedenle ilaç tedavisinin yanı sıra sirkelerin de sık dişli özel taraklar kullanılarak uzaklaştırılması gerekiyor.

Bitlerden kurtulmak için saça temas eden tarak, yastık kılıfı vb. tüm eşyaların temizlenmesi de önemli.

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