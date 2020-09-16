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Korkunç ölüm

Korkunç ölüm
Giriş Tarihi: 16.9.2020

BURSA Orhaneli Yolu, kırsal Doğancı Mahallesi yakınlarında, dün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. İstinat duvarı örme çalışmalarının devam ettiği bölgede, kaya ve ağaç parçaları yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Heyelanın olduğu bölgede iş makineleri için bekleyen gece bekçisi Süleyman Sarı'nın (70) otomobili kaya ve taş parçaları altında kaldı.

AĞIR hasar alan otomobilin içerisindeki Sarı, olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgede park halindeki 2 iş makinesi de kullanılmaz hale geldi. Sarı'nın cansız bedeni ekipler tarafından otomobilden çıkarılarak, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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