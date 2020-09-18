Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Müge Anlı'ya çarpıcı ihbarlar geldi

Ankara'daki evinde 3 Haziran günü ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır olayında flaş bir gelişme yaşanmış, Çakır'ı öldürdüğü ileri sürülen Ümit Can'ın annesi dün gece şüpheli bir şekilde intihar etmişti. Müge Anlı'nın bugünkü yayınına olayla ilgili çarpıcı ihbarlar geldi.

Ankara'daki evinde 3 Haziran günü ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi talihsiz kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı işaret ediyordu. Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.

Aleyna'nın intihardan önce şiddet gördüğü, tırnaklarında erkek DNA'sının bulunduğu da ortaya çıkmıştı. Daha önce de defalarca genç kıza şiddet uyguladığı belirlenen Ümit Can'ın cinayete intihar süsü verdiği düşünülüyordu. Tüm bu gelişmeler üzerine Bakanlık devreye girdi, soruşturma başlattı.

Aleyna Çakır gibi Sosyal Hizmetler yurdunda kalan kızların Ümit Can'ın annesi G.U. tarafından gece yaşamına yönlendirildiği iddiası üzerine de giden Bakanlık, bu konuyla ilgili de soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİ İNTİHAR

Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi G.U. dün akşam saatlerinde ıssız bir alanda başına tek el silahla ateş etmiş olarak ölü bulundu.

G.U.'nun intiharı 'şüpheli' olarak yorumlanırken ağzında maskesi ve tek ayağında ayakkabısı olması şüpheleri iyice arttırdı.

Tüm bu gelişmeler ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ihbarlar yağdı. Edinilen bilgiye göre, Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak adı geçen Ümit Can'ın annesinin dün akşam kafasına sıkılan tek el kurşunla intiharının üzerine Müge Anlı'nın yayınına ihbarlar gelmeye devam etti.

SİYAH ARAÇLA GELİP BEYAZ ARACA BİNDİ

Canlı yayında ismini gizli tutan ihbar sahibi olay günü intihar ettiği düşünülen G.U.'nun evine yakın bir parka siyah bir araçla geldiğini, bir süre sonra beyaz sedan kasa otomobile binip gittiğini ifade etti. 1 saat sonra parka yakın camiiden bir kadın kaybına dair anonsun yapıldığı da ihbara eklendi.

KAYIP ANONSU

Kayıp anonsundan 5 dakika sonra sosyal medyada açıklama yapan avukatın yanında bir kişi ile elindeki fotoğraftaki G.U.'nun kayıp olduğunu sorduğunu aktardı. Ardından Müge Anlı'nın canlı yayına hafriyat kamyonu kullanan bir görgü şahidi bağlandı.

BİR EL SİLAH SESİ…

Olay günü saat 18.00 civarında kamyonuyla hafriyat dökmek için G.U.'nun cesedinin bulunduğu yere geldiğini, bu sırada sonradan Ümit olduğunu öğrendiği siyah tişörtlü birinin bağırarak telefonla konuştuğunu gördüğü söyledi. O esnafa bir el silah sesi duyduğunu, oradaki güvenlik görevlileri ile olay yerine baktığını, Ümit'in hala bağırarak sizin yüzünüzden oldu diye söylemde bulunduğunu ve yanında da beyaz sedan araç gördüğünü sözlerine ekledi.

Yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir görgü tanığı saat 15.00 civarı parkta otururken siyah bir araçla G.U.'nun parka geldiğini bir süre sonra beyaz araçla gittiğini gördüğünü açıkladı.

Programa gelen ve yayında paylaşılan başka bir ihbarda ise G.U. ile aynı kurumda çalıştığını, G.U.'nun bu tip yasadışı işlerle uğraştığını, kurum yönetimine şikâyette bulunduğunu, fakat şikayetleri sonrasında kendisinin ve arkadaşlarının para cezası aldığını iddia eden bir şahıs bağlandı.

Bu kişi, Şubat ayında kuruma yakın bir kafede G.U., Ümit, Aleyna ve bir başka kadını tartışırken gördüğünü, kafenin lavabosunda Aleyna ile konuştuğunu, vücudunun morluk içinde gördüğünü ihbar etti.

Sema ALİM DALGIÇ

Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayında flaş gelişmeler! Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu! İntihar mı etti? Müge Anlı hangi açıklamayı yaptı? İşte tüm detaylar!

Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayında flaş gelişmeler! Ümitcan Uygun’un annesi nasıl öldü?