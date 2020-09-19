Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'un annesi nasıl öldü? Cinayeti parmak izi çözecek!

Müge Anlı'nın programında araştırılan Aleyna Çakır olayının perde arkası gün yüzüne çıkmaya başlarken gelen son dakika haberi adeta tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Genç kızı katili olduğundan şüphelenilen Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un dağlık alanda başından vurulmuş halde bulunmasının ardından şüpheli ismin ailesi olayda Müge Anlı ve ekibini suçlarcasına bir açıklama yapmış ve Gülay Uygun'un Aleyna Çakır olayı nedeniyle intihar ettiği iddiasında bulunmuşlardı. Şüpheli ölüm üzerine başlatılan soruşturmada olayın gerçekten intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunu parmak izleri çözecek. İşte son dakika haberinin detayları…

ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ İNTİHAR MI ETTİ YOKSA CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

21 Yaşındaki Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından şüpheli olayda soruşturma başlatılmış ve genç kızın öldürülüp intihar süsü verildiği yönündeki iddialarla beraber bu olay Müge Anlı programına taşınmıştı. Konuya ilişkin araştırmalar sürerken Aleyna'nın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un annesi dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Ankara Keçiören'de 3 Haziran'da "Aleyna Çakır" ismiyle bilinen Sema Esen (21) evde tavana asılı halde ölü bulundu. Genç kızın yakınları intihar olarak değerlendirilen olayın cinayet olduğunu öne sürüp, zanlı olarak Aleyna'nın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'u (22) işaret etti. Aleyna'nın ölümünden 1.5 ay önce Ümitcan Uygun tarafından darbedildiği için şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Genç kız daha sonra şikayetini çekti ama savcılıkça Uygun ve arkadaşı Enes Ö.'nün, Aleyna'nın evine zorla girerek tehditler savurduğu olayla ilgili, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, Aleyna ile Uygun'un sevgili olduğu, suç tarihinden üç gün önce ayrıldıkları, olay günü 04.00 sıralarında şüphelilerin eve zorla girdiği kaydedilirken, Uygun'un "Seni öldüreceğim" diyerek tehditte bulunduğu ifade edildi.

'BENİ ÖLDÜRÜR'

6 Haziran'da polise tanık olarak ifade veren F.U. temizlik için evine gittiğinde genç kızın "Ağabeyim bana para gönderiyor, o parayı da Ümit alıyor. Abla ölümüm bu şahıstan olur" dediğini söyledi. Genç kız ile kardeş ilişkilerinin olduğunu dile getiren H.T.P. ise ifadesinde "Aleyna, Ümitcan'ın kendisini darp ettiğini söylerdi ve vücudundaki darp izlerini gösterdiği olurdu" dedi. H.T.P., Aleyna'nın kendisine bir video izlettiğini, bu videoda Uygun'un ağzına silah dayadığını gösterdiğini belirtti.

YANINDA NOT BULUNDU

Adli Tıp Kurumu'nca Aleyna'nın ölümüyle ilgili hazırlanan raporda, genç kızın vajinal sürüntü örneğinde az sayıda sperm hücresi, tırnaklarında da erkek DNA'sı çıktığı belirtildi. Bu soruşturma sürerken önceki gece Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un (48) silahla başından vurulmuş cansız bedeni, Ankara Bağlum'da dağlık alanda bulundu. Gülay Uygun'un yanında intihar notu olduğu belirtildi. Polis, anne Uygun'un ölümüne ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Olayın cinayet mi intihar mı olduğunu silah üzerinde yapılacak parmak izi ve kriminal incelemeler aydınlatacak. Ümitcan Uygun ile babasının da ifade vereceği öğrenildi. Gülay Uygun dün otopsinin tamamlanmasının ardından Ankara'da toprağa verildi. Törene, Gülay Uygun'un eşi, Ümitcan Uygun ve diğer iki oğlunun yanı sıra yakınları katıldı.

YAZI ÖRNEĞİ ALINDI

Savcının talimatıyla, olay yerinde bulunan intihar notunun Gülay Uygun'a ait olup olmadığının belirlenmesi için yakınlarından el yazısı örnekleri alındı. Uygun'un otopsisinde kafasının sağ tarafında bir adet ateşli silah yarası olduğu belirlendi. Uygun ailesi, anne Uygun'un hakkındaki iddiaları kaldıramadığı için intihar ettiğini ileri sürdü. Baba Durak Uygun, "Benim eşim o kadar gururlu ki dayanamadı. Onları Allah'a havale ediyorum" derken, Ümitcan Uygun da, "Annem suçlamalar yüzünden kafasına sıktı" ifadesini kullandı. Çocuk eğitmeni olduğu belirtilen Gülay Uygun hakkında bir görgü tanığı, "Yurtta çalışan Ümit'in annesinin, kızları gece yaşamına yönlendirdiğini duydum" demişti. Bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca çalışma başlatıldığı belirtilmişti.

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