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Haberler Yaşam Vali Atik otogarda denetime katıldı

Vali Atik otogarda denetime katıldı

Vali Atik otogarda denetime katıldı
Giriş Tarihi: 19.9.2020

TÜRKİYE genelinde "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla uygulanan altıncı büyük denetim çerçevesinde, otogara giden Denizli Valisi Ali Fuat Atik, HES kontrolü yaptı. Denetimlerde vatandaşlara salgınla mücadelenin önemi, genel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatıldı. Otobüs terminalinde yolculuk yapan vatandaşların HES kodu olup olmadığı ve HES kodu olmayan kişilerin otobüse alınıp alınmadığının kontrolleri yapıldı.

SEBAHATTİN ALP

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