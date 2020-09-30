Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. yeni sezon ne zaman başlıyor? Fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona bomba gibi giriyor.

Yeni sezonda da ailenin gücü, planlanan entrikalar ve elbette ki aksiyon hiç eksik olmayacak. Beş sezon boyunca yaşanan heyecan yeni sezonda da devam edecek. Bu sezon güç dengeleri değişecek. Çakırbeyli ailesi bir kez daha gücünü tüm Türkiye'ye gösterecek.

YENİ SEZON YENİ TRANSFERLER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın altıncı sezon kadrosuna birçok ünlü oyuncu transfer oldu. Pelin Akil, Engin Benli, Ünal Silver, Adnan Biricik, Hakan Atalay, Erol Babaoğlu, Hakan Aydın gibi başarılı isimler yeni sezonda yer alacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her Salı atv ekranlarından sevenleriyle buluşmaya devam edecek.