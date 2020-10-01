Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 1 Ekim Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

12 sezondur zirvede olan Müge Anlı, gündemi sarsan itirafları, aylarca konuşulan cinayetleri ve sıra dışı olaylarıyla bu yıl da Türkiye'nin gündemini belirledi. Müge Anlı uzman ekibi ile birçok cinayeti aydınlatmaya devam edecek. İşte 1 Ekim Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Duygu Çelikten 'in katili Veli Ünder'in yakalandığı haberi geldi. Veli Ünder'in cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Veli Ünder'in Fethiye'ye yakın bir köyde bir kulübede bulunduğu günlerdir orada yaşadığı köye inip yemek yediği kendisine bırakılan erzakları aldığı açıklandı. Adli tıp kurumunun ve bilirkişi raporlarında farklı ifadelerin yer aldığını Şiar'ın cinayetinde gerçekleri anlatan Beykoz ve Sakarya'da komşuların ifadelerinin önemli olduğu söylendi. Sakarya Savcısı Lütfü Dursun'a teşekkür edildi. Adli tıp raporuna göre Şiar önce öldürülmüş daha sonra yakıldığı açıklandı. Aleyna Çakır dosyası ile ilgili ifade veren ve ümit can tarafından tehdit edilen arkadaşının şikâyetçi olduğu ve cinayet büro ekiplerinin Ankara Haber Merkezine gelerek yayına bağlanan ihbar sahiplerinin iletişim bilgilerinin istendiği açıklandı. Müge Anlı tüm bilgilerin toparlanıp dava açılacağını ve sona yaklaşıldığını söyledi. Müge Anlı Hüseyin Kiraz'a dün yayında Niyazi'nin kendisini tehdit ettiğini söylediğini hatırlattı. Hüseyin Kiraz 20.000 TL'de daha verince paranın bir kısmını yani 3.500 TL yolladığını daha sonra bankadaki tüm paranın uçtuğunu ifade etti. Niyazi Bey Süheyla Hanım'ın ailenin Hasan'ı öldürüp gömdüğünü söylediğini iddia etti.